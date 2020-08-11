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    Широков через Instagram принес извинения избитому арбитру

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    Экс-игрок сборной России Роман Широков извинился за нападение на арбитра во время матча любительских команд.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

    Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

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    • Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде "Матч ТВ" и зрителями», — написал Широков в Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

    Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

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