Широков напал на судью в матче любительского турнира

Бывший полузащитник сборной Россиистал участником конфликта во время матча любительских команд на турнире «Московский кубок селебрити».

Экс-хавбек «Зенита» и «Спартака», выступавший на турнире за команду «Матч ТВ» напал на судью Никиту Данченкова во время игры 1/4 финала с командой «Ничего Обычного». Арбитру потребовалась медицинская помощь.

«Широков выходит один на один. Соперник играет то ли в мяч, то ли нет — спорный момент. Арбитр показывает — продолжаем игру. Роман орет матом все, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой, Тихонов это видит и убирает арбитра в сторону, поскольку слышит угрозы от Широкова: "Покажешь красную, я тебе ... (ударю)".

Рефери показывает красную, Роман со всего размаху влетает в него — метит в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, Широков еще бьет ему по животу. Конец игры, конец всего.

Я не знаю, это уголовка какая-то. Я такого не видел нигде — ни в ЛФЛ, ни во дворе», — рассказал «Спорт-Экспрессу» игрок команды «Ничего Обычного» Виктор Кравченко.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

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