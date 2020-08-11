Гендиректор «Ротора»: Надеемся, что усилимся очень хорошими и сильными футболистами

Соломон Кверквелия
globallookpress.com
Ранее СМИ сообщали, что волгоградцы заинтересованы в приобретении защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.
«Кверквелия? Дыма без огня не бывает. Анонсировать наперед мы не можем, естественно. Трансферы любят тишину.
Надеемся, что усилимся качественно, очень хорошими и сильными футболистами. Какие позиции ищем? Нападающего, естественно. И опорника», — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Матч ТВ».
В прошлом сезоне «Ротор» выступал в первенстве ФНЛ. По итогам чемпионата, завершившегося досрочно из-за коронавируса, волгоградский клуб добился права играть в РПЛ. 0