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    Гендиректор «Ротора»: Надеемся, что усилимся очень хорошими и сильными футболистами

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    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о планах по усилению команды.

    Соломон Кверквелия
    Соломон Кверквелия

    Ранее СМИ сообщали, что волгоградцы заинтересованы в приобретении защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии.

    «Кверквелия? Дыма без огня не бывает. Анонсировать наперед мы не можем, естественно. Трансферы любят тишину.

    Надеемся, что усилимся качественно, очень хорошими и сильными футболистами. Какие позиции ищем? Нападающего, естественно. И опорника», — сказал Рекечинский в эфире телеканала «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне «Ротор» выступал в первенстве ФНЛ. По итогам чемпионата, завершившегося досрочно из-за коронавируса, волгоградский клуб добился права играть в РПЛ. 0

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