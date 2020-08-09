Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Роберт Левандовский
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На это звание претендуют четыре футболиста.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в игре с «Реалом» (2:1) совершил один отбор мяча, а точность его передач составила 85%.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Лионом» (2:1).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол и заработал пенальти в игре с «Наполи» (3:1).
Форвард «Баварии» Роберт Левандовский набрал 4 (2+2) очка в матче с «Челси» (4:1).
⭐ Кайл Уокер— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 8, 2020
⭐ Криштиану Роналду
⭐ Роберт Левандовски
⭐ Лионель Месси
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Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
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