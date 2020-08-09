Кокорин призвал серьезно отнестись к «Сочи»

«Опасен недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.
Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в Сочи.
Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника.
Вообще, конечно, ко всем ребятам нужно отнестись по-спортивному с уважением. Футбол — это не просто игра с мячом, а целое противостояние.
Очень жду выхода на стадион! "Открытие Арена" — один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов!
Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Спартака». 0