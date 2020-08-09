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    Кокорин призвал серьезно отнестись к «Сочи»

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в преддверии матча первого тура РПЛ против «Сочи» рассказал, чем опасен соперник.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Опасен недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.

    Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в Сочи.

    Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника.

    Вообще, конечно, ко всем ребятам нужно отнестись по-спортивному с уважением. Футбол — это не просто игра с мячом, а целое противостояние.

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    Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Спартака». 0

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