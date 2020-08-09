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    Кокорин: Тедеско может привести «Спартак» к крутым результатам

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    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о работе под руководством главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

    Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!» — сказал Кокорин клубной пресс-службе.

    Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа в качестве свободного агента. 31 июля у него закончился контракт с «Зенитом». 0

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