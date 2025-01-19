19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: в данный момент «Ипсвич» идет в таблице АПЛ в зоне вылета на 18-м месте с 16 очками.

Последние матчи: в 21-м туре «Ипсвич» уступил на своем поле «Брайтону» со счетом 0:2. Игра получилась равной, обе команды играли довольно рационально, а в первом тайме голов не было.

«Ипсвич» дважды пропустил после перерыва из пределов собственной штрафной, при этом собственные моменты реализовать не смог.

Ранее была разгромная победа в Кубке Англии над «Бристоль Роверс» (3:0) и ничья в чемпионате с «Фулхэмом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Туанзебе (з), Смодикс (п), Филлипс (п), Чаплин (п), Огбене (п).

Состояние команды: пока возвращение в АПЛ дается команде Кирана Маккены довольно тяжело. В составе много перспективных футболистов, но опыта им не хватает. Многие из них никогда ранее не выступали на таком высоком уровне.

Тем не менее, прогресс по сравнению со стартом сезона заметен. «Ипсвич» стал стабильно набирать очки, играть со многими на равных и может вскоре покинуть зону вылета.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Сити» занимает только шестое место в таблице АПЛ с 35 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 21-м туре «горожане» снова упустили победу в матче, на сей раз против «Брентфорда» (2:2). Оба мяча за «Манчестер Сити» забил Фил Фоден, который начинает набирать форму.

В первом случае ему отличный кросс сделал Де Брейне и он в касание переправил мяч в дальний угол, а во втором случае разобрался сам. Но, к сожалению, команда Пепа Гвардиола пропустила два мяча после 80-й минуты.

До этого был разгром в Кубке Англии «Салфорда» (8:0) и в АПЛ «Вест Хэма» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Бобб (п), Родри (п), под вопросом участие Диаша (з), Стоунза (з).

Состояние команды: сейчас «Манчестер Сити» находится в ожидании перемен и покупок в зимнее трансферное окно. Идет речь о приобретении защитника «Ланса» Хусанова, нападающего «Айнтрахта» Мармуша.

Их трансферы практически согласованы и могут быть объявлены на днях. Ожидаются и другие покупки, желающих попасть в стан «горожан» хватает.

Статистика для ставок

В первом круге «Ман Сити» на своем уверенно победил (4:1)

«Ипсвич» в 21 матче АПЛ набрал 16 очков при разнице 20-37

«Ман Сити» имеет 35 очков и разницу 38-29

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ипсвича» дают 7,80, а на «Манчестер Сити» — 1,39, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: в прошлом туре «Ман Сити» снова упустил победу в матче, ведя с разницей в два мяча. Очевидно, у команды есть проблемы с физикой и ментальным состоянием.

Гвардиола сделает выводы после этой неудачи, слегка поменяет состав и настроит команду, которая в первом тайме постарается создать себе задел.

Основная ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме за 1,78.

Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Ипсвич» не забьет гол за 2,53.