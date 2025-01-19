ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА НеймарСледующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал» Диего СимеонеПримера. «Атлетико» сыграет на выезде с «Леганесом», «Хетафе» примет «Барселону», «Реал» — «Лас-Пальмас»
  • 08:45
    • Касаткина одолела Путинцеву и вышла в четвертый круг Australian Open
  • 08:37
    • Хачанов уступил Михельсену в третьем круге Australian Open
  • 00:37
    • «Рома» разобралась с «Дженоа»
  • 23:55
    • Официально: Хвича Кварацхелия — игрок «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» не станет откладывать на потом

    «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Битва аутсайдера и нестабильных «горожан» — на что выгоднее всего сделать ставку 19 января? Ответ — в нашем прогнозе на АПЛ с коэффициентами 1.78 и 2.53

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ипсвич Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фил Фоден
    19 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 19:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: в данный момент «Ипсвич» идет в таблице АПЛ в зоне вылета на 18-м месте с 16 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре «Ипсвич» уступил на своем поле «Брайтону» со счетом 0:2. Игра получилась равной, обе команды играли довольно рационально, а в первом тайме голов не было.

    Ипсвич Таун — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    «Ипсвич» дважды пропустил после перерыва из пределов собственной штрафной, при этом собственные моменты реализовать не смог.

    Ранее была разгромная победа в Кубке Англии над «Бристоль Роверс» (3:0) и ничья в чемпионате с «Фулхэмом» (2:2).

  • Убойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе
  • Десять лучших игроков атаки, которые могут сменить команды в этом месяце
  • 16/01/2025

    • Не сыграют: травмированы — Туанзебе (з), Смодикс (п), Филлипс (п), Чаплин (п), Огбене (п).

    Состояние команды: пока возвращение в АПЛ дается команде Кирана Маккены довольно тяжело. В составе много перспективных футболистов, но опыта им не хватает. Многие из них никогда ранее не выступали на таком высоком уровне.

    Тем не менее, прогресс по сравнению со стартом сезона заметен. «Ипсвич» стал стабильно набирать очки, играть со многими на равных и может вскоре покинуть зону вылета.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: сейчас «Манчестер Сити» занимает только шестое место в таблице АПЛ с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 21-м туре «горожане» снова упустили победу в матче, на сей раз против «Брентфорда» (2:2). Оба мяча за «Манчестер Сити» забил Фил Фоден, который начинает набирать форму.

    В первом случае ему отличный кросс сделал Де Брейне и он в касание переправил мяч в дальний угол, а во втором случае разобрался сам. Но, к сожалению, команда Пепа Гвардиола пропустила два мяча после 80-й минуты.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого был разгром в Кубке Англии «Салфорда» (8:0) и в АПЛ «Вест Хэма» (4:1).

    Не сыграют: травмированы — Бобб (п), Родри (п), под вопросом участие Диаша (з), Стоунза (з).

    Состояние команды: сейчас «Манчестер Сити» находится в ожидании перемен и покупок в зимнее трансферное окно. Идет речь о приобретении защитника «Ланса» Хусанова, нападающего «Айнтрахта» Мармуша.

    Их трансферы практически согласованы и могут быть объявлены на днях. Ожидаются и другие покупки, желающих попасть в стан «горожан» хватает.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ман Сити» на своем уверенно победил (4:1)

    • «Ипсвич» в 21 матче АПЛ набрал 16 очков при разнице 20-37

    • «Ман Сити» имеет 35 очков и разницу 38-29

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ипсвича» дают 7,80, а на «Манчестер Сити» — 1,39, ничью букмекеры оценивают в 5,60.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: в прошлом туре «Ман Сити» снова упустил победу в матче, ведя с разницей в два мяча. Очевидно, у команды есть проблемы с физикой и ментальным состоянием.

    Гвардиола сделает выводы после этой неудачи, слегка поменяет состав и настроит команду, которая в первом тайме постарается создать себе задел.

    Основная ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме за 1,78.

    Прогноз: также можно попробовать взять более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Ипсвич» не забьет гол за 2,53.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шелтон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миллуолл — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ипсвич» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» не станет откладывать на потом
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры