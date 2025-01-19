2-й таймАталанта — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Аталанта» — «Наполи». Онлайн
  • 00:36
    • «Наполи» вырвал победу у «Аталанты»
  • 22:46
    • Медведев: Вендел никуда до лета не уходит из «Зенита»
  • 22:31
    • «Арсенал» и «Астон Вилла» поделили очки
  • 22:24
    • Дубль Вирца помог «Байеру» победить менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 21:56
    • «Ювентус» сломил сопротивление «Милана»
    Все новости спорта

    «Наполи» вырвал победу у «Аталанты»

    «Аталанта» — «Наполи»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Наполи
    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде победил «Аталанту» со счетом 3:2.

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    На голы Матео Политано, Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку хозяева ответили точными ударами Матео Ретеги и Адемолы Лукмана.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Наполи 2:3
    Голы: 1:0 Матео Ретеги (16'), 1:1 Маттео Политано (27'), 1:2 Скотт МакТоминай (40'), 2:2 Адемола Лукман (56'), 2:3 Ромелу Лукаку (78') Предупреждения: Давид Нерес (42'), Берат Джимсити (64'), Маттео Руджери (66'), Antonio Conte (74'), Джорджио Скальвини (77')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Наполи» после этой игры стало 50 очков. Команда лидирует в турнирной таблице Серии А. У «Аталанты» осталось 43 пункта и третье место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?
  • «Интер» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ман Сити» не станет откладывать на потом
  • «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры