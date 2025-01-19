«Аталанта» — «Наполи»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 21-го тура итальянской Серии Ана выезде победилсо счетом 3:2.

На голы Матео Политано, Скотта Мактоминея и Ромелу Лукаку хозяева ответили точными ударами Матео Ретеги и Адемолы Лукмана.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Наполи 2:3 Голы: 1:0 Матео Ретеги (16'), 1:1 Маттео Политано (27'), 1:2 Скотт МакТоминай (40'), 2:2 Адемола Лукман (56'), 2:3 Ромелу Лукаку (78') Предупреждения: Давид Нерес (42'), Берат Джимсити (64'), Маттео Руджери (66'), Antonio Conte (74'), Джорджио Скальвини (77')

Календарь и таблица Серии А

У «Наполи» после этой игры стало 50 очков. Команда лидирует в турнирной таблице Серии А. У «Аталанты» осталось 43 пункта и третье место.