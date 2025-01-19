19 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 17-ти туров национального чемпионата Франции находится среди лидеров и претендует на титул.

«Марсель» с 36 очками занимает вторую позицию в зоне Лиги чемпионов и на семь баллов отстает от лидера ПСЖ, а также на четыре пункта опережает третий «Лилль».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб на своем поле уступил в серии пенальти «Лиллю» (1:1).

Ранее в 17-м туре французского чемпионата коллектив уже в чужих стенах одержал победу над «Ренном» (2:1), уступая со счетом 0:1 по ходу игры.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Ваи, Харит, Кондогбия, Кум, Карбони, Мумбанья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Марсель» выиграл трижды при одном поражении, да и то было в серии пенальти.

Это говорит о неплохой форме коллектива, что сулит ему хорошие шансы на победу, особенно если учесть преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в середине турнирной таблицы.

«Страсбург» занимает девятую позицию и набрал 23 очка, на пять баллов отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь пунктов опережая зону плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на выездном поле в серии пенальти одержал победу над «Таоном» (2:2).

Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив одержал победу — на этот раз в чужих стенах он одержал победу над «Тулузой» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Делен, Мара, Уаттара, Саи Дион, Уайли, Беллааруш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл, а в шести последних матчах не проиграл.

Это говорит об отличной форме коллектива, которая, тем не менее, все же лучше, чем у соперника, а уже это позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

Андрей Сантуш и Эмануэль Эмега — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Марсель» выиграл при тотал больше 1,5 голов

в трех последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести последних матчах «Страсбург» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.30, победа «Страсбурга» — в 5.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Страсбурга».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45.