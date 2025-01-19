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    «Валенсия» и «Реал Сосьедад» забьют друг другу

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 января 2025 года

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    «Реал Сосьедад»
    В воскресенье, 19 января, в поединке 20-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером турнира.

    В настоящий момент валенсийцы имеют в своем активе только 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

    Валенсия — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    «Оранжевые» смогли только 18 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Валенсии переиграл «Оренсе» (2:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

    До этого же «летучие мыши» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и проиграли «Реалу» (1:2) в чемпионате.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Также валенсийская команда поделила очки с «Алавесом» (2:2) и «Эспаньолом» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Тьерри Коррейя, Муктарр Диахаби и Рафаэль Мир.

    Состояние команды: такое ощущение, что «Валенсия» находится в глубоком кризисе. Подопечные Карлоса Корберана не могут показывать качественную игру и добывать результата в этом сезоне.

    Думается, что «Валенсия» так до последнего и будет бороться за выживание. Такая именитая команда должна сделать все, чтобы остаться в элите. Сейчас отставание составляет всего четыре очка.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «королевский» клуб борется за места в зоне еврокубков в этом сезоне.

    Сейчас у команды из Сан-Себастьяна 28 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

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    • «Бело-голубые» имеют такую разницу забитых и пропущенных мячей — 17:13.

    Последние матчи: в минувших турах сан-себастьянцы переиграли «Вильярреал» (1:0), уступили «Сельте» (0:2) и сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    Также «Реал Сосьедад» выиграл у «Понферрадины» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:1) в Кубке Испании.

    Не сыграют: травмирован только Хамари Траоре, дисквалифицирован — Джон Арамбуру.

    Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля борются за то, чтобы в следующем сезоне выступать в еврокубках. Сейчас отставание составляет всего два очка.

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    В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» стал шестым, поэтому сейчас главное показать результат не хуже. Также команда может побороться за Кубок Испании и Лигу Европы.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» не может победить на протяжении 7 матчей Примеры

    • «Реал Сосьедад» выиграл 8 из последних 10 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Валенсии» — в 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.75 и 1.45.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» в последнее время набрал хорошую форму, но «Валенсии» больше некуда отступать и она часто играет вничью, поэтому все может завершится без победителя и сейчас.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Прогноз: «Валенсия» почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.

    Ставка: обе забьют за 2.35.

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    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. «Валенсия» и «Реал Сосьедад» забьют друг другу
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