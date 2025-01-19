В воскресенье, 19 января, в поединке 20-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером турнира.

В настоящий момент валенсийцы имеют в своем активе только 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

«Оранжевые» смогли только 18 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлой игре коллектив из Валенсии переиграл «Оренсе» (2:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

До этого же «летучие мыши» сыграли вничью с «Севильей» (1:1) и проиграли «Реалу» (1:2) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также валенсийская команда поделила очки с «Алавесом» (2:2) и «Эспаньолом» (1:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Тьерри Коррейя, Муктарр Диахаби и Рафаэль Мир.

Состояние команды: такое ощущение, что «Валенсия» находится в глубоком кризисе. Подопечные Карлоса Корберана не могут показывать качественную игру и добывать результата в этом сезоне.

Думается, что «Валенсия» так до последнего и будет бороться за выживание. Такая именитая команда должна сделать все, чтобы остаться в элите. Сейчас отставание составляет всего четыре очка.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «королевский» клуб борется за места в зоне еврокубков в этом сезоне.

Сейчас у команды из Сан-Себастьяна 28 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

«Бело-голубые» имеют такую разницу забитых и пропущенных мячей — 17:13.

Последние матчи: в минувших турах сан-себастьянцы переиграли «Вильярреал» (1:0), уступили «Сельте» (0:2) и сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

Также «Реал Сосьедад» выиграл у «Понферрадины» (2:0) и «Райо Вальекано» (3:1) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмирован только Хамари Траоре, дисквалифицирован — Джон Арамбуру.

Состояние команды: подопечные Иманоля Альгуасиля борются за то, чтобы в следующем сезоне выступать в еврокубках. Сейчас отставание составляет всего два очка.

В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» стал шестым, поэтому сейчас главное показать результат не хуже. Также команда может побороться за Кубок Испании и Лигу Европы.

Статистика для ставок

«Валенсия» не может победить на протяжении 7 матчей Примеры

«Реал Сосьедад» выиграл 8 из последних 10 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге «Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.10, а победа «Валенсии» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.75 и 1.45.

Прогноз: «Реал Сосьедад» в последнее время набрал хорошую форму, но «Валенсии» больше некуда отступать и она часто играет вничью, поэтому все может завершится без победителя и сейчас.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: «Валенсия» почти всегда забивает, поэтому поставим на то, что обе команды смогут поразить ворота соперника.

Ставка: обе забьют за 2.35.