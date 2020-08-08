«Бавария» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составы мюнхенскойи лондонскогона ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Бавария» победила 3:0.

«Бавария»: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэйвис — Горецка, Тиагу Алькантара — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.

Запасные — Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Тилльман, Мусиала, Аррей-Мби.

«Челси»: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Баркли, Канте, Ковачич — Хадсон-Одой, Абрахам, Маунт.

Запасные — Аррисабалага, Камминг, Рюдигер, Жиру, Батшуайи, Томори, Броха, Лоуренс, Бэйт, Симеу.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Баварии». Коэффициент на ее победу — 1.50, на успех «Челси» — 6.55, на ничью — 5.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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