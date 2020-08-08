«Бавария» — «Челси». Прогноз (к. 2.30) и ставки в матче Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» 8 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Челси».

«Бавария»

На групповой стадии Лиги чемпионов команда из Мюнхена находилась в Группе B с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

На этом этапе «Бавария» выиграла все матчи и заняла первое место с 18 баллами на счету. А в первом поединке 1/8 финала на выезде «ротен» разгромили нынешнего соперника на выезде — 3:0.

После этого немецкий гранд выиграл и все оставшиеся матчи сезона — победная серия в итоге составляет 19 игр во всех турнирах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Такие результаты позволили подопечным Флика стать чемпионом Германии и завоевать кубок страны.

«Челси»

Лондонская команда играла в текущем сезоне ЛЧ в Группе H. В квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем» английский гранд финишировал вторым с 11 очками.

В первом поединке 1/8 финала «Синие» ничего не смогли противопоставить нынешнему сопернику. Теперь им может помочь разве что лучшая физическая форма из-за недавнего завершения сезона.

После карантина подопечные Фрэнка Лэмпарда заняли четвертое место в АПЛ и проиграли в финале Кубка Англии «Арсеналу».

В шести предыдущих матчах во всех турнирах они трижды уступили и трижды победили.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,30. 0