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    Сподобится ли «Челси» на чудо против «Баварии»?

    «Бавария» — «Челси». Прогноз (к. 2.30) и ставки в матче Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Челси»
    «Челси» проиграл дома 0:3
    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» 8 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Августа 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    На групповой стадии Лиги чемпионов команда из Мюнхена находилась в Группе B с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

    На этом этапе «Бавария» выиграла все матчи и заняла первое место с 18 баллами на счету. А в первом поединке 1/8 финала на выезде «ротен» разгромили нынешнего соперника на выезде — 3:0.

    После этого немецкий гранд выиграл и все оставшиеся матчи сезона — победная серия в итоге составляет 19 игр во всех турнирах.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Такие результаты позволили подопечным Флика стать чемпионом Германии и завоевать кубок страны.

    «Челси»

    Лондонская команда играла в текущем сезоне ЛЧ в Группе H. В квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем» английский гранд финишировал вторым с 11 очками.

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    • В первом поединке 1/8 финала «Синие» ничего не смогли противопоставить нынешнему сопернику. Теперь им может помочь разве что лучшая физическая форма из-за недавнего завершения сезона.

    После карантина подопечные Фрэнка Лэмпарда заняли четвертое место в АПЛ и проиграли в финале Кубка Англии «Арсеналу».

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    В шести предыдущих матчах во всех турнирах они трижды уступили и трижды победили.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,30. 0

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