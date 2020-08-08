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    Разгромит «Бавария» команду Лэмпарда?

    «Бавария» — «Челси». Прогноз (к. 1.78) и ставки на тоталы в 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Челси»
    Роберт Левандовски
    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Альянц Арене» 8 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Августа 2020 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    В группе B, в которой также играли «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», мюнхенская команда набрала максимум очков и уверенно возглавила турнирную таблицу.

    А в первом матче плей-офф подопечные Ханса-Дитера Флика на «Стэмфорд Бридж» всухую раскатали «Челси» (0:3).

    С того момента «Бавария» провела еще 14 официальных поединков в разных турнирах. И во всех этих встречах красные только выигрывали.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В трех последних турах Бундеслиги чемпионы Германии победили «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0). А в финале Кубка «Бавария» одержала верх над «Байером» (4:2).

    «Челси»

    В своей группе Лиги чемпионов лондонская команда билась за выход дальше с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем». С 11 набранными баллами она в итоге заняла второе место.

    Ну а 25 февраля на «Стэмфорд Бридж» «Челси» потерпел крупное поражение от «Баварии» в первом поединке на выбывание (0:3).

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    • В посткарантинный период команда Фрэнка Лэмпарда сыграла в 12 официальных матчах, в девяти из которых она победила, а три закончила неудачно.

    В последних играх в АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю» (3:5) и прихлопнул «Вулверхэмптон» (2:0). А в финале Кубка ФА синие оказались слабее «Арсенала». Английский сезон «аристократы» закончили четвертыми.

    Прогноз и ставка

    Победа «Баварии» в ответной игре Лиги чемпионов оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.30, а на победу «Челси» — 7.40.

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    После паузы «Бавария» сносила всех на своем пути. «Челси», которому нужно отыгрываться, не сможет вколотить мюнхенцам три безответных гола, а сами хозяева не будут настаивать на разгроме.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.78. 0

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    «Бавария» — «Челси». Прогноз (к. 1.78) и ставки на тоталы в 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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