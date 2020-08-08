«Бавария» — «Челси». Прогноз (к. 1.78) и ставки на тоталы в 1/8 финала Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

«Бавария»
В группе B, в которой также играли «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», мюнхенская команда набрала максимум очков и уверенно возглавила турнирную таблицу.
А в первом матче плей-офф подопечные Ханса-Дитера Флика на «Стэмфорд Бридж» всухую раскатали «Челси» (0:3).
С того момента «Бавария» провела еще 14 официальных поединков в разных турнирах. И во всех этих встречах красные только выигрывали.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В трех последних турах Бундеслиги чемпионы Германии победили «Вердер» (1:0), «Фрайбург» (3:1) и «Вольфсбург» (4:0). А в финале Кубка «Бавария» одержала верх над «Байером» (4:2).
«Челси»
В своей группе Лиги чемпионов лондонская команда билась за выход дальше с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем». С 11 набранными баллами она в итоге заняла второе место.
Ну а 25 февраля на «Стэмфорд Бридж» «Челси» потерпел крупное поражение от «Баварии» в первом поединке на выбывание (0:3).
В посткарантинный период команда Фрэнка Лэмпарда сыграла в 12 официальных матчах, в девяти из которых она победила, а три закончила неудачно.
В последних играх в АПЛ «Челси» уступил «Ливерпулю» (3:5) и прихлопнул «Вулверхэмптон» (2:0). А в финале Кубка ФА синие оказались слабее «Арсенала». Английский сезон «аристократы» закончили четвертыми.
Прогноз и ставка
Победа «Баварии» в ответной игре Лиги чемпионов оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.30, а на победу «Челси» — 7.40.
После паузы «Бавария» сносила всех на своем пути. «Челси», которому нужно отыгрываться, не сможет вколотить мюнхенцам три безответных гола, а сами хозяева не будут настаивать на разгроме.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.78. 0