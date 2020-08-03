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    Дзюба: Это ненормально, что мы с Азмуном забили больше, чем шесть команд РПЛ

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение, что в РПЛ большинство команд играют в закрытый футбол.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «В матчах против всех, кто показывает открытый футбол, мы получаем удовольствие. Конечно, удовольствие — и от матчей с "Краснодаром". Для того чтобы таких матчей в РПЛ было больше, нужно уходить от схемы с тремя центральными защитниками. Да, по такой схеме играет "Аталанта", но у них реально три защитника, а у нас в лиге это может быть вообще 8-1-1.

    Мне кажется, ненормально, когда мы с Азмуном забиваем больше, чем шесть команд лиги. Это говорит и о том, что мы сыграли неплохо (а "Зенит" в РПЛ нацелен на атаку), но и о том, на что рассчитывают остальные», — цитирует Дзюбу Sports.ru.

    «Конечно, нельзя со всеми просто играть в свою игру — всегда нужно подстраиваться под соперника, быть гибким. Думаю, если бы в РПЛ больше играли в атаку, можно было бы выгоднее и чаще продавать игроков, было бы больше зрителей на трибунах», — добавил форвард.

    Напомним, Дзюба и Азмун забили по 17 мячей в РПЛ и стали лучшими бомбардирами сезона. 0

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