ЦСКА заключил контракт с новым генеральным спонсором

Перед стартом нового футбольного сезона в Россиизаключил соглашение с «ИКС Холдингом» — отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.

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Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы ЦСКА, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.

«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда, отмечается на официальном сайте ЦСКА.

«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа», — заявил президент клуба Евгений Гинер. 0