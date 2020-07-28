Халк рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе

Форвард «Шанхай Шанган» Халк пока не знает, где он продолжит карьеру после завершения сезона в Китае.

Ранее появилась информация о желании Халка вернуться в «Порту». Также сообщалось и возможности возвращения его в «Зенит».

«Будет ли этот чемпионат Китая последним для меня? Я не могу сказать. Я не буду продлевать контракт с "Шанхаем".

У много предложений из Бразилии и Европы: Турция, Португалия, Англия, Испания, Италия, Германия. И у меня есть предложение из Китая.

Каждый день поступают новые предложения. Слава богу, у меня очень сильное имя на рынке. Но я оставляю это своим агентам. Я сосредоточен только на своей работе.

Понимаю, что мой следующий контракт не будет таким большим, как нынешний. Но сейчас я гораздо более зрелый человек и знаю, чего хочу. Отдаю свое будущее в руки бога.

Он знает, что я люблю. Я готов отдать жизнь за футбол. Всегда играю со страстью и с желанием сделать как можно лучше. Я поговорю с богом, чтобы принять наилучшее решение.

Я прошу, чтобы бог благословил меня, и я продолжил писать эту прекрасную историю в футболе. Я получаю много сообщений от фанатов "Палмейраса".

У меня особая привязанность к "Палмейрасу", но я не могу сказать, буду я в январе в "Палмейрасе" или нет», — цитирует бразильца Lance.

Напомним, что Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из «Зенита» в 2016 году. За это время он провел 126 матчей за китайскую команду, записав на свой счет 69 голов и 53 результативные передачи.

Действующий контракт Халка с «Шанхай СИПГ» рассчитан до 31 декабря 2020 года. 0