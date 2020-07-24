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    Беланов: Шокирован назначением Луческу в «Динамо»

    Футбол Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк Динамо Киев
    Обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

    Игорь Беланов
    Игорь Беланов

    «Руководство "Динамо" в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования. Активная часть ультрас уже пригрозила ответными действиями.

    Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного "Динамо" взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба!

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    • Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого», — написал Беланов в своем Facebook. 0

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