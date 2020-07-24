Беланов: Шокирован назначением Луческу в «Динамо»

Обладатель Золотого мяча-1986прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера»на пост главного тренера киевского «Динамо».

«Руководство "Динамо" в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования. Активная часть ультрас уже пригрозила ответными действиями.

Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного "Динамо" взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба!

Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого», — написал Беланов в своем Facebook. 0