Азмун: Мы с Дзюбой видим друг друга затылком

Нападающийподелился эмоциями после того, как был признан лучшим бомбардиром чемпионата России.

«У нас было здоровое и братское соперничество. Мой пас на Артёма в игре с "Оренбургом"? Если бы на его месте был кто-то другой, я бы всё равно отдал пас. Но, как я уже сказал, у нас братское соперничество. Рад, что получилось сделать результативную передачу в его адрес.

Что касается звания лучшего бомбардира, нет никакой разницы между моими 17 голами и Артёма. Я знаю, что забивать с пенальти очень и очень сложно. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Повторюсь, я знаю, что реализовывать одиннадцатиметровые удары — очень сложно.

Мои 17 и его 17 равны. Мы идеальная связка? Для нападающих важно взаимопонимание — и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком», — цитирует Азмуна пресс-служба «Зенита». 0