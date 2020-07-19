«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: 1:3, обзор голов

Мейсон Маунт
chelseafc
В добавленное к первому тайму время Оливье Жиру воспользовался прострельной передачей Сесара Аспиликуэты и открыл счет в матче.
На 46 минуте Мейсон Маунт дальним ударом заставил ошибиться Давида Де Хеа и удвоил преимущество «Челси». Третий мяч «аристократов» забил Харри Магуайр, от которого мяч залетел в ворота МЮ.
На 85 минуте арбитр назначил пенальти в ворота «пенсионеров» за фол на Антони Марсьяле. Реализовал его Бруну Фернандеш.
1:3 — «Челси» побеждает при посредственной игре «Ман Юнайтед» и проходит в финал Кубка Англии. Там команда Лэмпарда сыграет с «Арсеналом».
Кубок Англии. Полуфинал
«Ман Юнайтед» — «Челси» — 1:3
Голы: 0:1 — 45 Жиру, 0:2 — 46 Маунт, 0:3 — 74, автогол Магуайр, 1:3 — 85, пенальти Бруну Фернандеш«Ман Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Байи (Марсьяль, 45), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 79), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 55), Джеймс (Гринвуд, 56), Матич, Линделеф, Рэшфорд (Игало, 79)«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Алонсо, Маунт (Педро, 90), Ковачич (Лофтус-Чик, 86), Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жоржиньо, Зума, Жиру (Абрахам, 80)Предупреждения: Погба (71)