«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: 1:3, обзор голов

В матче полуфинала Кубка Англииобыгралсо счетом 1:3.

В добавленное к первому тайму время Оливье Жиру воспользовался прострельной передачей Сесара Аспиликуэты и открыл счет в матче.

На 46 минуте Мейсон Маунт дальним ударом заставил ошибиться Давида Де Хеа и удвоил преимущество «Челси». Третий мяч «аристократов» забил Харри Магуайр, от которого мяч залетел в ворота МЮ.

На 85 минуте арбитр назначил пенальти в ворота «пенсионеров» за фол на Антони Марсьяле. Реализовал его Бруну Фернандеш.

1:3 — «Челси» побеждает при посредственной игре «Ман Юнайтед» и проходит в финал Кубка Англии. Там команда Лэмпарда сыграет с «Арсеналом».