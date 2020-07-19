Малафеев: «Зенит» ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели «Спартак»

Бывший вратарьвысказался о том, как относятся к «сине-бело-голубым» болельщики других клубов.

«Каждую ситуацию нужно изучать отдельно, и всегда все зависит от того, с какого угла на нее смотреть. Если ты настроен отрицательно, в любой истории найдешь возможность рассказать что-то плохое.

"Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России. Сейчас все изменилось, достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдется», — сказал Малафеев в интервью «Спорту день за днем».

Сегодня, 19 июля, «Зенит» примет «Спартак» в 1/2 финала Кубка России, начало матча — в 18:30 по московскому времени. 0