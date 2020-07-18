ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 07:00
    • Халк может вернуться в «Зенит»
  • 23:54
    • «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и практически обезопасил себя от вылета
  • 23:17
    • «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
  • 22:48
    • Неймар и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры о продлении контракта
  • 22:21
    • Экс-вратарь «Спартака» проходит просмотр в «Монако»
    Все новости спорта

    Видаль: «Барселона» будет бороться за победу в Лиге чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Наполи Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выступил с заявлением после того, как его команда уступила «Реалу» победу в чемпионате Испании. Он заявил о намерениях побороться за победу в Лиге чемпионов.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    «Это был печальный день, мы проиграли невероятный чемпионат и оставили о себе впечатление, которое не соответствует уровню нашего прекрасного клуба.

    Тем не менее, история не заканчивается. Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и мы в нем будем бороться за победу до конца. Мы — Барселона», — написал Видаль в своем Twitter.

    8 августа «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха
  • 14/07/2020 в 16:09
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити»
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» оказать сопротивление «Сити»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поразит ли зрителей самая результативная команда Серии А?
  • «Верона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры