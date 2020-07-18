Видаль: «Барселона» будет бороться за победу в Лиге чемпионов

Полузащитниквыступил с заявлением после того, как его команда уступила «Реалу» победу в чемпионате Испании. Он заявил о намерениях побороться за победу в Лиге чемпионов.

«Это был печальный день, мы проиграли невероятный чемпионат и оставили о себе впечатление, которое не соответствует уровню нашего прекрасного клуба.

Тем не менее, история не заканчивается. Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и мы в нем будем бороться за победу до конца. Мы — Барселона», — написал Видаль в своем Twitter.

8 августа «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:1. 0