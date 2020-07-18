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    АПЛ. «Тоттенхэм» примет «Лестер», «МанСити» в гостях у «Уотфорда»

    Обзор матчей 37-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Норвич» — «Бернли»
    «Норвич» — «Бернли»
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    С 18 по 22 июля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 37-го тура.

    «Норвич» — «Бернли» 0:2

    В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на выезде обыграл «Норвич» — 2:0.

    Уже в первом тайме «канарейки» остались вдевятером. На 35-й минуте красную карточку получил Эмилиано Буэндия, а на третьей компенсированной минуте — Йосип Дрмич.

    Спустя две минуты после удаления Дрмича гости вышли вперед благодаря голу Криса Вуда.

    За десять минут до конца основного времени «Бернли» удвоил свое преимущество благодаря автоголу Бена Годфри.

    АПЛ. 37-й тур
    «Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 45+5 Вуд, 0:2 — 80, автогол Годфри«Норвич»: Крул, Льюис, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Ааронс, Кэнтуэлл (Рупп, 76), Эрнандес (Ида, 86), Маклин, Тетти (Вранчич, 90+3), Буэндиа, Дрмич«Бернли»: Поуп, Тарковски, Питерс, Лонг, Бардсли, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 60), Макнил, Вуд (Выдра, 79), РодригесУдаления: Буэндиа (35), Дрмич (45+3)

    В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает девятое место (54 очка), а «Норвич» — 20-е (21 очко).

    «Борнмут» — «Саутгемптон»

    19 июля, 16:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Лестер»

    19 июля, 18:00 мск

    «Брайтон» — «Ньюкасл»

    20 июля, 20:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»

    20 июля, 20:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

    20 июля, 22:15 мск

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити»

    21 июля, 20:00 мск

    «Астон Вилла» — «Арсенал»

    21 июля, 22:15 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

    22 июля, 20:00 мск

    «Ливерпуль» — «Челси»

    22 июля, 22:15 мск

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