«Ювентус» намерен расстаться сразу с восемью футболистами

Гонсало Игуаин
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В списке претендентов на выход Блез Матюиди, Маттиа Де Шильо, Сами Хедира, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лука Пеллегрини, Гонсало Игуаин и Кристиан Ромеро.
В клубе считают, что зарплата этих игроков не соответствует уровню их футбола.
«Зебры» планируют провести еще несколько трансферов. Кроме Артура в клуб может перейти Аркадиуш Милик, с которым уже ведутся переговоры.
Не исключается приобретение Федерико Кьезы у «Фиорентины» и Николо Дзаньоло у «Ромы». 0