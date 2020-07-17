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    «Ювентус» намерен расстаться сразу с восемью футболистами

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    По данным Tuttosport, «Ювентус» готов расстаться сразу с восемью футболистами. Таким образом, клуб хочет молодить состав и разгрузить зарплатную ведомость.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    В списке претендентов на выход Блез Матюиди, Маттиа Де Шильо, Сами Хедира, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лука Пеллегрини, Гонсало Игуаин и Кристиан Ромеро.

    В клубе считают, что зарплата этих игроков не соответствует уровню их футбола.

    «Зебры» планируют провести еще несколько трансферов. Кроме Артура в клуб может перейти Аркадиуш Милик, с которым уже ведутся переговоры.

    Не исключается приобретение Федерико Кьезы у «Фиорентины» и Николо Дзаньоло у «Ромы». 0

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