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    • «Лестер» взял верх над «Шеффилдом»
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    «Лестер» взял верх над «Шеффилдом»

    «Лестер» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Шеффилдом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 29-й минуте — отличился испанский нападающий хозяев Айосе Перес.

    А на 79-й минуте полузащитник «Лестера» Демарай Грей, вышедший на замену тремя минутами ранее, установил окончательный счет.

    «Лисы» набрали 62 очка и занимают четвертое место в таблице АПЛ. У идущего пятым «Манчестер Юнайтед» 59 очков игра в запасе. «Шеффилд» на восьмом месте — 54 очка.

    АП 36-й тур
    «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)
    Голы: Перес, 29 (1:0). Грэй, 79 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 71)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Шарп, 59), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Флек, 46), Осборн (Ландстрем, 46), Макголдрик (Муссе, 46), МакберниПредупреждения: Эванс, 75. Иган, 80. Флек, 90+3

    В параллельной встрече «Астон Вилла» на выезде упустила победу над «Эвертоном» — 1:1.

    Счет открыл защитник гостей Эзри Конса, однако под занавес игры хавбек «Эвертона» Тео Уолкотт восстановил паритет.

    «Ириски» набрали 46 очков и занимают 11-е место. «Вилла» в зоне вылета (31 очко, 19-е место), но пока сохраняет шансы спастись.

    АПЛ. 36-й тур
    «Эвертон» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)
    Голы: Конса, 72 (0:1). Уолкотт, 87 (1:1)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт (Брантуэйт, 16), Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 73), Бернард (Гордон, 62), Ивоби (Уолкотт, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 73)«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 64), Саматта (Дэвис, 64)Предупреждения: Динь, 56. Ришарлисон, 61. Эль-Мохамади, 70
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