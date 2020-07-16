«Лестер» — «Шеффилд»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте — отличился испанский нападающий хозяев Айосе Перес.

А на 79-й минуте полузащитник «Лестера» Демарай Грей, вышедший на замену тремя минутами ранее, установил окончательный счет.

«Лисы» набрали 62 очка и занимают четвертое место в таблице АПЛ. У идущего пятым «Манчестер Юнайтед» 59 очков игра в запасе. «Шеффилд» на восьмом месте — 54 очка.

АП 36-й тур «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0) Голы: Перес, 29 (1:0). Грэй, 79 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 71)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Шарп, 59), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Флек, 46), Осборн (Ландстрем, 46), Макголдрик (Муссе, 46), МакберниПредупреждения: Эванс, 75. Иган, 80. Флек, 90+3

В параллельной встрече «Астон Вилла» на выезде упустила победу над «Эвертоном» — 1:1.

Счет открыл защитник гостей Эзри Конса, однако под занавес игры хавбек «Эвертона» Тео Уолкотт восстановил паритет.

«Ириски» набрали 46 очков и занимают 11-е место. «Вилла» в зоне вылета (31 очко, 19-е место), но пока сохраняет шансы спастись.