Баринов: Новый тренер сразу сказал, что не будет ничего менять

Полузащитник «Локомотива»поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата России против(2:1).

«Это было нелегко. Первый тайм вроде получалось, а вот во втором подсели. Но мы все же набрали три очкам и продолжаем бороться за прямую путевку в Лигу чемпионов.

Наверное, ничего не изменилось в команде. Немного больше стали контролировать мяч. И больше стало, возможно, агрессии. Новый тренер сразу сказал, что не будет ничего менять, потому что мало времени.

Мы не волновались. Смотрели матчи и "Краснодара" и ЦСКА. Они тоже теряли очки. Нам, наверное, больше везло. Сегодня нам Боженька воздал за последние матчи.

Очень тяжело на самом деле. Выпал на четыре игры, но сейчас восстановился. Главное, что мы победили и набрали три очка», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер». 0