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    Действие правила пяти замен официально продлили до конца сезона-2020/21

    Футбол ФИФА УЕФА
    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил продление действия временного правила на право пяти замен у одной команды в течение матча.

    В футболе будет 5 замен в сезоне 20/21
    В футболе будет 5 замен в сезоне 20/21

    Официальный сайт IFAB сообщает, что нововведение будет действовать до конца сезона-2020/21. Ранее в футболе было разрешено использовать только по три замены в играх без дополнительного времени.

    Напомним, что в мае совет IFAB поддержал предложение ФИФА о временном введении права на пять замен в одном матче, чтобы снизить количество травм, поскольку во время вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса команды не имели возможности полноценно тренироваться.

    Изначально действие нового правила была рассчитано до завершения сезона-2019/20. 0

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