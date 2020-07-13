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    «Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал»

    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Вильярреалом» — 2:1.

    «Вильярреал»
    «Вильярреал»

    Победу гостям принесли голы Жозе Виллиана и Диего Льоренте. У хозяев отличился Санти Касорла.

    Команда из Сан-Себастьяна набрала 54 очка и подняться на 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» — 5-й (57).

    Примера. 36-й тур
    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 1:2 (0:0)
    Голы: Виллиан Жозе, 61 (0:1). Льоренте, 75 (0:2). Касорла, 85 (1:2)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Морено, Пау Торрес, Касорла, Мойсес Гомес (Сориано, 62), Тригерос (Баэна, 76), Замбо, Онтиверос (Марио Гаспар, 89), Ниньо (Чиквуэзе, 46)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль (Айен Муньос, 86), Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субименди, Эдегор (Субельдия, 65), Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 46), Барренечеа (Порту, 53)Предупреждения: Мерино, 2. Онтиверос, 35. Тригерос, 36. Ле Норман, 70

    В параллельной встрече «Алавес» и «Хетафе» сыграли вничью — 0:0.

    Команда Хосе Бордаласа продолжает занимать 6-ю строчку, клуб из Витории — 17-й (36).

    В следующем туре 16 июля «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Севилью», «Вильярреал» в гостях сыграет с «Реалом». «Хетафе» дома встретится с «Атлетико», «Алавес» — на выезде с «Бетисом».

    Примера. 36-й тур
    «Алавес» — «Хетафе» — 0:0
    «Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Марин, Агиррегабирия (А.Б.Родригес, 89), Томас Пина (Камараса, 81), Гарсия, Хоселу, Лукас (Сайнс, 89), Мендес, Берк (де ла Фуэнте, 74)«Хетафе»: Сория, Даконам, Кабако (Фажр, 90+6), Оливера, Кукурелья (Ндиай, 90+2), Тимор, Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина, Хасон (Дуро, 83), Мата (Пулоло, 90+6)Предупреждения: Кукурелья, 12. Агиррегабирия, 21. Мата, 35. Гарсия, 56. Лагуардия, 75. Эли, 82
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