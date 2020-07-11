Семак: Мы хотели дать возможность проявить себя молодежи

Главный тренер «Зенита»подвел итог матча 28-го тура чемпионата России против(1:1).

«Что касается наших основных игроков которые не прилетели на игру, они получили день отдыха, поскольку на них в последних матчах ложилась основная нагрузка. К следующему матчу все будут готовы.

Насчет Лиги чемпионов — посмотрим, насколько у нас получится усилиться, каждая команда нуждается в здоровой конкуренции, в усилении, посмотрим, пауза между этим чемпионатом и следующим короткая, и командам надо действовать достаточно быстро.

Мы хотели дать возможность проявить себя молодежи, потихоньку подводим их [к основному составу], они с нами тренируются уже довольно давно, Леон Мусаев уже второй год, играет и в товарищеских матчах, и в официальных, прибавляет, сегодня сыграл хорошо.

Что касается Данилы Прохина, поначалу в его действиях ощущалась нервозность, потом она ушла, и он провел хороший, на мой взгляд, матч.

Что касается Дриусси, он начинал слева потому что ему удобно смещаться, это позиция, которая ему подходит.

Он прекрасно выступал в прошлом сезоне на этой позиции, смотрится очень хорошо для нашей команды, добавляет именно тот креатив, что нам нужен.

Понимаем, что он может сыграть и на другой позиции. Ригони — быстрый, мы часто используем его в атаке. Исходя из индивидуальных качеств игроков, мы подбираем для них определенные позиции на футбольном поле.

Надеюсь, что касается Дугласа Сантоса, повреждение с его слов не очень серьезное, завтра посмотрим более подробно.

Что касается Лунева, не нужно быть знатоком, чтобы понять, что травма серьезная. Он пропустит определенное время, потому что повреждение есть.

Сейчас мы даем игровую практику тем, кто играл не так много, смотрим на состояние игроков, пытаемся ротировать состав, для того чтобы в следующих матчах все были свежие.

Непросто играть через два дня на третий, а за рекордами мы точно не гонимся», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0