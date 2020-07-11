Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.07.2020)

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Мартин Монтойя, Бернардо, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Дэви Проппер, Аарон Коннолли.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0