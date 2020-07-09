Влашич: В матче с «Оренбургом» было важно победить ради Гончаренко

Полузащитник московского ЦСКАпрокомментировал победу над(4:0) в 27-м туре РПЛ.

«Непростая игра, искусственный газон, 32-градусная жара. Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся.

Когда мы открыли счет, "Оренбург" пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.

Конечно, было важно победить ради Гончаренко. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе», — сказал футболист клубной пресс-службе.

6 июля у специалиста умерла мама. ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в таблице РПЛ, а «Оренбург», у которого 23 очка, занимает последнее. 16-е место. 0