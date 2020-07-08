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    Пиоли: За свой труд «Милан» был вознагражден этой большой победой

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказал свое мнение о поединке против «Ювентуса» в 31-м туре Серии А, в котором его команда одержала победу (4:2).

    Стефано Пиоли
    Стефано Пиоли

    «Все игроки заслуживают похвалы, поскольку они показывают невероятный менталитет и дух. Даже в трудные времена они стремятся держаться вместе и продолжать верить, поэтому они были вознаграждены этой большой победой.

    Это работа, которую мы делаем каждый день на тренировочной базе. Мы знали, что до недавнего времени таблица не отражала наше качество игры, поэтому мы изолировали себя от этого фактора, сосредоточившись на работе и на том, на что мы способны.

    Мы можем добиться большего успеха, мы знаем, что если мы немного ослаблены в концентрации, решимости или духе, мы платим высокую цену. Мы уже заплатили цену в этом сезоне, мы сделали эти ошибки», — цитирует Пиоли Football Italia.

    «Милан» набрал 49 очков и пока что занимает пятое место в Серии А. «Юве» первый с 75 баллами. 0

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