ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 22:24
    • «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 22:28
    • «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»
  • 22:13
    • Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства
  • 21:52
    • «Манчестер Сити» забил «Ньюкаслу» пять голов
    Все новости спорта

    Тренер «Оренбурга»: Пока шансы есть, будем биться, правда, сил мало

    Футбол Оренбург ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4).

    Константин Парамонов
    Константин Парамонов

    «Оренбург», из-за вспышки коронавируса получивший технические поражения за неявку на игры с «Краснодаром» и «Уралом», пока не набрал ни одного очка после возобновления сезона в июне.

    «Полчаса мы выдержали, была организованная игра, ЦСКА создал только один момент. Но после допустили ошибку, потом еще одну, другую.

    Дальше не было ни сил, ни моментов особо. Пока шансы есть, будем биться. Правда, сил мало», — приводит слова Парамонова «РИА Новости».

    Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

    В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • 26/06/2020 в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Эспаньол»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барса» принципиального оппонента?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Хватит ли мотивации «Ливерпуля» на «Брайтон»?
  • «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры