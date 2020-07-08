Тренер «Оренбурга»: Пока шансы есть, будем биться, правда, сил мало

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с(0:4).

«Оренбург», из-за вспышки коронавируса получивший технические поражения за неявку на игры с «Краснодаром» и «Уралом», пока не набрал ни одного очка после возобновления сезона в июне.

«Полчаса мы выдержали, была организованная игра, ЦСКА создал только один момент. Но после допустили ошибку, потом еще одну, другую.

Дальше не было ни сил, ни моментов особо. Пока шансы есть, будем биться. Правда, сил мало», — приводит слова Парамонова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с 23 очками занимает последнее место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина», а «Оренбург» дома встретится с «Ростовом». 0