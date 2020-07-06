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    Гендиректор «Зенита»: Мы теперь будем двигаться к следующему успеху — к Кубку России

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ключевых факторах, благодаря которым петербургский клуб стал чемпионом России во второй раз подряд.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Отметим, что благодаря победе над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ «Зенит» стал первым российским клубом, выигравшим титул за четыре тура до конца сезона.

    «Это седьмой титул "Зенита", второй титул подряд. Команда быстрее других стала чемпионом в истории РПЛ.

    Но самое главное, что титул достигнут в тяжелой и непростой борьбе. Результаты выглядят впечатляюще, но за каждой победой стоят труд, самоотдача, творчество, дисциплина.

    Хочу со всеми разделить эту победу — и с жителями Петербурга, и Ленинградской области, и всей России. Нас миллионы.

    Мы теперь будем двигаться к следующему успеху — к Кубку России», — сказал Медведев «Р-Спорт». 0

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