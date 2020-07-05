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    «Болонья» вырвала волевую победу у «Интера»

    «Интер» — «Болонья»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Болоньи» (1:2) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 22-й минуте с пенальти открыл бельгийский нападающий хозяев Ромелу Лукаку.

    На 62-й минуте миланский клуб снова заработал пенальти, однако аргентинский форвард Лаутаро Мартинес не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

    На 74-й минуте Муса Джувара сравнял счет, а на 80-й Муса Барроу принес победу «Болонье».

    Отметим, что на 57-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве, поле покинул Роберто Сориано. На 77-й минуте второе предупреждение получил игрок «Интера» Алессандро Бастони.

    «Интер» продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 64 очка. «Болонья» поднялась на 9-ю строчку, набрав 41 очко.

    В следующем туре 9 июля «Интер» сыграет с «Вероной» в гостях, а «Болонья» днем ранее примет «Сассуоло». 0

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