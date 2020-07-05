«Интер» — «Болонья»: счет матча 1:2, обзор голов

Миланскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Счет на 22-й минуте с пенальти открыл бельгийский нападающий хозяев Ромелу Лукаку.

На 62-й минуте миланский клуб снова заработал пенальти, однако аргентинский форвард Лаутаро Мартинес не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

На 74-й минуте Муса Джувара сравнял счет, а на 80-й Муса Барроу принес победу «Болонье».

Отметим, что на 57-й минуте «Болонья» осталась в меньшинстве, поле покинул Роберто Сориано. На 77-й минуте второе предупреждение получил игрок «Интера» Алессандро Бастони.

«Интер» продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 64 очка. «Болонья» поднялась на 9-ю строчку, набрав 41 очко.

В следующем туре 9 июля «Интер» сыграет с «Вероной» в гостях, а «Болонья» днем ранее примет «Сассуоло». 0