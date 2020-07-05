«Барселона» назвала заявку на игру с «Вильярреалом»

на своем официальном сайте опубликовала список футболистов, которые будут готовиться к матчу 34-го тура Ла Лиги против

Заявка выглядит следующим образом:

Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Артур, Суарес, Месси, Нето, Лангле, Гризманн, Альба, Брейтуэйт, Серхи Роберто, Видаль, Фирпо, Пенья, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Морер, Рамон Мончу, Куэнка.

Усман Дембеле, Френки Де Йонг и Самуэль Юмтити пропустят матч из-за травм.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится 5 июля и начнется в 23:00 по мск.

В турнирной таблице Примеры «Барселона» после 33 туров занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка. 0