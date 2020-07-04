«Норвич» — «Брайтон»: счет 0:1, обзор гола

Футболисты «Брайтона»
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Единственный гол был забит на 25 минуте. Леандро Троссард воспользовался передачей Аарона Муя с правого фланга в район вратарской зоны и переправил мяч в дальний нижний угол.
«Брайтон» набрал 36 очков, что дает возможность занимать 15 место. «Норвич» последний с 21 баллом в активе.
АПЛ. 33 тур
«Норвич» — «Брайтон» — 0:1
Гол: 0:1 — 25 Троссард«Норвич»: Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Эрнандес (Кэнтуэлл, 67), Дуда (Ида, 67), Тетти (Вранчич, 78), Маклин, Буэндиа, Дрмич (Пукки, 67) «Брайтон»: Райан, Лэмпти (Даффи, 90), Уэбстер, Берн, Данк, Биссума (Стивенс, 79), Муй (Гросс, 72), Проппер, Троссард (Мак Аллистер, 79), Мопе, Коннолли (Бернардо, 72)Предупреждения: Льюис (38), Лэмпти (88), Гросс (89), Кэнтуэлл (90)