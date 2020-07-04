«Норвич» — «Брайтон»: счет 0:1, обзор гола

на выезд обыгралсо счетом 0:1 в матче 33 тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол был забит на 25 минуте. Леандро Троссард воспользовался передачей Аарона Муя с правого фланга в район вратарской зоны и переправил мяч в дальний нижний угол.

«Брайтон» набрал 36 очков, что дает возможность занимать 15 место. «Норвич» последний с 21 баллом в активе.