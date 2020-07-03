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    Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

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    Владелец «Валенсии» Питер Лим намерен продать клуб, в прошлом шесть раз побеждавший в чемпионате Испании, сообщает Radio Taronja.

    Питер Лим
    Питер Лим

    По данным источника, сингапурский миллиардер поручил португальскому агенту Жорже Мендешу найти инвесторов, которые готовы приобрести левантийский клуб.

    После этого в компанию Лима Mertion обратились бывшие сотрудники «Валенсии», чтобы узнать условия продажи клуба. Среди них один из бывших президентов клуба.

    Лим владеет «Валенсией» с 2014 года. С тех пор команда трижды занимала четвертое место в Примере: в 2015, 2018 и 2019 годах, а также завоевала Кубок Испании в сезоне-2018/19.

    За пять туров до конца текущего чемпионата команда занимает десятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков.

    29 июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, в сентябре прошлого года сменивший Марселино Гарсию Тораля.

    Заканчивать сезон левантийцы будут под руководством Сальвадора Гонсалеса по прозвищу Воро, ранее занимавшего должность ассистента. 0

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