Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

По данным источника, сингапурский миллиардер поручил португальскому агенту Жорже Мендешу найти инвесторов, которые готовы приобрести левантийский клуб.
После этого в компанию Лима Mertion обратились бывшие сотрудники «Валенсии», чтобы узнать условия продажи клуба. Среди них один из бывших президентов клуба.
Лим владеет «Валенсией» с 2014 года. С тех пор команда трижды занимала четвертое место в Примере: в 2015, 2018 и 2019 годах, а также завоевала Кубок Испании в сезоне-2018/19.
За пять туров до конца текущего чемпионата команда занимает десятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков.
29 июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, в сентябре прошлого года сменивший Марселино Гарсию Тораля.
Заканчивать сезон левантийцы будут под руководством Сальвадора Гонсалеса по прозвищу Воро, ранее занимавшего должность ассистента. 0