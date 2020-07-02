Уткин: У «Локомотива» нет маскота, им должен стать павиан

Блогер и журналиствыразил мнение, что московскомунеобходим маскот, которым должен стать павиан.

«"Локомотив" два матча выиграл, еще в одном сыграл вничью. Спасся на последней минуте, в прекрасной форме Алексей Миранчук. Да, конечно, это были команды из нижней части таблицы, как будто бы при прежнем руководстве "Локомотив" славился тем, что он штамповал победы в таких матчах одну за другой.

Все равно при этом болельщики недовольны. Полагаю, надо задуматься, что им все равно чего-то не хватает. А чего может не хватать болельщикам "Локо"? Я думаю очень не хватает того ощущения, которое у болельщиков было всегда, и это повод сейчас задуматься о маскоте.

У "Локомотива" нет маскота. Им должен стать павиан. Он способен скакать на бровке, издавать нечленораздельные крики, при этом он довольно мирный, если с ним правильно обращаться. Короче говоря, павиан — это нереализованный маскот "Локомотива". Я вношу это предложение, мне кажется, это очень украсит матчи команды и напомнит кому-то о традициях», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

После 25 матчей «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0