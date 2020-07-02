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    Аленичев о полуфинале Кубка России: «Спартак» должен умереть на поле, чтобы спасти сезон!

    Футбол Спартак Зенит Кубок России Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России.

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев

    «Шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет — стадион заполнится только на 10 процентов.

    Конечно, подбор исполнителей у "Зенита" лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство.

    Но для "Спартака" это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной — за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» — заявил Аленичев «Спорт-Экспрессу».

    Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. 0

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