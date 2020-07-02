Аленичев о полуфинале Кубка России: «Спартак» должен умереть на поле, чтобы спасти сезон!

Бывший главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от матча красно-белых св 1/2 финала Кубка России.

«Шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет — стадион заполнится только на 10 процентов.

Конечно, подбор исполнителей у "Зенита" лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство.

Но для "Спартака" это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной — за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» — заявил Аленичев «Спорт-Экспрессу».

Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. 0