Аленичев о полуфинале Кубка России: «Спартак» должен умереть на поле, чтобы спасти сезон!

Дмитрий Аленичев
globallookpress.com
«Шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет — стадион заполнится только на 10 процентов.
Конечно, подбор исполнителей у "Зенита" лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство.
Но для "Спартака" это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной — за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!» — заявил Аленичев «Спорт-Экспрессу».
Матч состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. 0