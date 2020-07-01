Бруну Фернандеш: «МЮ» будет бореться за место в Лиге чемпионов

Полузащитникпрокомментировал победу надв 32-м туре чемпионата Англии (3:0). Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Самое главное — три очка, но мы хорошо сыграли, и результат был хорошим. Мы снова не проиграли, что важно. Давид Де Хеа сделал два-три крутых сейва.

"МЮ" борется за место в Лиге чемпионов, и мы знаем, что можем этого добиться. Я не хочу много говорить обо мне и Поле Погба, мы рады играть вместе», — цитирует Фернандеша BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 52 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (33) — на 15-й позиции. 0