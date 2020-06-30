«Торино» — «Лацио»: счет 1:2, обзор голов

в гостях уодержал волевую победу со счетом 1:2.

«Быки» вышли первыми вперед благодаря точному удару Андреа Белотти, который открыл счет с пенальти.

Практически сразу после старта второй половины Чиро Иммобиле возобновил равновесие с передачи Луиса Альберто.

На 72 минуте три очка для «лациале» вырвал Марко Пароло. Ассистом отметился Чиро Иммобиле.

«Лацио» набрал 68 очков и остался на втором месте. «Торино» имеет 31 очко и занимает 14 место.