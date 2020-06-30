«Торино» — «Лацио»: счет 1:2, обзор голов

Чиро Иммобиле
globallookpress.com
«Быки» вышли первыми вперед благодаря точному удару Андреа Белотти, который открыл счет с пенальти.
Практически сразу после старта второй половины Чиро Иммобиле возобновил равновесие с передачи Луиса Альберто.
На 72 минуте три очка для «лациале» вырвал Марко Пароло. Ассистом отметился Чиро Иммобиле.
«Лацио» набрал 68 очков и остался на втором месте. «Торино» имеет 31 очко и занимает 14 место.
Серия А. 29 тур
«Торино» — «Лацио» — 1:2
Голы: 1:0 — 5, пенальти Белотти, 1:1 — 48 Иммобиле, 1:2 — 72 Пароло«Торино»: Сиригу, Айна (Эдера, 70), Войнович, Бремер (Миллико, 80), де Сильвестри (Ансальди, 59), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Верди (Беренгер, 59), Ринкон, Нкулу, Белотти«Лацио»: Стракоша, Раду, Габаррон (Андерсон, 90), Ачерби, Лаццари (Баштуш, 90), Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 59), Кайседо (Корреа, 59), ИммобилеПредупреждения: Иммобиле (4), Кайседо (29), Верди (45), Лукаку (74)