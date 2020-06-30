ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АртурИдеологический провал «Барселоны». Каталонцы ошиблись с продажей Артура
  • 20:03
    • Алексей Миранчук спас «Локомотив» от поражения
  • 16:52
    • «Химки» приняли решение играть в РПЛ
  • 16:36
    • Голкипер «Шальке» подписал контракт с «Баварией»
  • 11:15
    • «Динамо» сыграет против «Сочи» основой
  • 14:03
    • «Салават Юлаев» подписал форварда «Филадельфии»
    Все новости спорта

    «Миллуолл» — «Суонси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Миллуолл — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Суонси
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Миллуолл» — «Суонси».

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Составы команд:

    «Миллуолл»: Мюррей Уоллес, Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Шон Уильямс, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Райан Вудс, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.

    «Суонси»: Мэтт Граймз, Риан Брустер, Бен Уилмот, Ян Дханда, Andre Ayew, Джейк Бидвелл, Кайл Нотон, Фредди Вудман, Джордж Байерс, Конор Галлахер, Ben Cabango.

    Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Миллуолл» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Миллуолл» со счетом 1:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • Вчера в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.93
  • Сегодня в 22:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли столичное дерби на «ВТБ Арене» голами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чем закончится первый матч Талалаева у руля «Крыльев Советов»?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие