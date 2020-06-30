Миллуолл — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Составы команд:
«Миллуолл»: Мюррей Уоллес, Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Шон Уильямс, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Райан Вудс, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.
«Суонси»: Мэтт Граймз, Риан Брустер, Бен Уилмот, Ян Дханда, Andre Ayew, Джейк Бидвелл, Кайл Нотон, Фредди Вудман, Джордж Байерс, Конор Галлахер, Ben Cabango.
Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Миллуолл» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Миллуолл» со счетом 1:0. 0