Кардифф Сити — Чарльтон Атлетик. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

Составы команд:
«Кардифф Сити»: Dion Sanderson, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Леандро Бакуна, Джо Раллс, Роберт Глатцель, Алекс Смитис, Альберт Адома, Марлон Пэк, Кёртис Нельсон, Nathaniel Mendez-Laing.
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Джейк Форстер-Каски, Chuks Aneke, Андре Грин, Мамаду Сарр Наби, Джош Каллен, Sam Field, Джордж Лэпсли, Alfie Doughty.
Предыдущий матч соперников: «Чарльтон Атлетик» — «Кардифф Сити» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0