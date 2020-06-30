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    «Кардифф Сити» — «Чарльтон Атлетик». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кардифф Сити — Чарльтон Атлетик. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (30.06.2020)

    Футбол Футбол Англии Кардифф Сити
    В 20:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Кардифф Сити» — «Чарльтон Атлетик».

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    Составы команд:

    «Кардифф Сити»: Dion Sanderson, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Леандро Бакуна, Джо Раллс, Роберт Глатцель, Алекс Смитис, Альберт Адома, Марлон Пэк, Кёртис Нельсон, Nathaniel Mendez-Laing.

    «Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Джейк Форстер-Каски, Chuks Aneke, Андре Грин, Мамаду Сарр Наби, Джош Каллен, Sam Field, Джордж Лэпсли, Alfie Doughty.

    Предыдущий матч соперников: «Чарльтон Атлетик» — «Кардифф Сити» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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