В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Сент-Патрикс» — «Сабах». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Сабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Патрикс»

Турнирная таблица: В чемпионате Иралндии «Сент-Патрикс» занимает 7 место, набрав 31 очко.

Последние матчи: «Сент-Патрикс» начал новый еврокубковый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций. Ирландский коллектив переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (3:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: В летнее межсезонье «Сент-Патрикс» провёл одну товарищескую игру, переиграв клуб «Баллимина» (1:0).

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».

Стартовал новый сезон в азербайджанском первенстве, «Сабах» сыграл вничью с клубом «Шамахы» (2:2).

Последние матчи: В Лиге конференций «Сабах» стартовал со второго отборочного раунда. Клуб из Азербайджана переиграл «Маккаби» Хайфа (4:6 — дома, 3:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Сабах» провёл три товарищеские игры, выиграв у клуба «Рух» (2:1) и сыграв вничью с «Кривбассом» (2:2) и командой «Чукарички» (0:0).

Статистика для ставок

«Сент-Патрикс» одержала три победы в пяти матчах

«Сабах» одержал две победы в пяти матчах

«Сент-Патрикс» и «Сабах» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Сент-Патрикса» — в 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.72 соответственно.

Прогноз: «Сабах» может повторить успех противостояния с «Маккаби», тем более соперник в третьем раунде будет классом ниже.

Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 3.10.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.