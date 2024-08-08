Сент-Патрикс
Сабах
«Сент-Патрикс»
Турнирная таблица: В чемпионате Иралндии «Сент-Патрикс» занимает 7 место, набрав 31 очко.
Последние матчи: «Сент-Патрикс» начал новый еврокубковый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций. Ирландский коллектив переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (3:1 — дома, 2:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Сент-Патрикс» провёл одну товарищескую игру, переиграв клуб «Баллимина» (1:0).
«Сабах»
Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».
Стартовал новый сезон в азербайджанском первенстве, «Сабах» сыграл вничью с клубом «Шамахы» (2:2).
Последние матчи: В Лиге конференций «Сабах» стартовал со второго отборочного раунда. Клуб из Азербайджана переиграл «Маккаби» Хайфа (4:6 — дома, 3:0 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Сабах» провёл три товарищеские игры, выиграв у клуба «Рух» (2:1) и сыграв вничью с «Кривбассом» (2:2) и командой «Чукарички» (0:0).
Статистика для ставок
- «Сент-Патрикс» одержала три победы в пяти матчах
- «Сабах» одержал две победы в пяти матчах
- «Сент-Патрикс» и «Сабах» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Сент-Патрикса» — в 3.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.72 соответственно.
- 1.78Брага — Серветт: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
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- 2.92Арарат-Армения — Пушкаш Академи: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Сабах» может повторить успех противостояния с «Маккаби», тем более соперник в третьем раунде будет классом ниже.
Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 3.10.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.