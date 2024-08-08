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    «Сабах» уничтожит соперника?

    «Сент-Патрикс» — «Сабах». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Сабах»
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    «Сабах»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Сент-Патрикс» — «Сабах». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Сабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Сент-Патрикс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Патрикс 21:45 Сабах

    Сабах

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сент-Патрикс»

    Турнирная таблица: В чемпионате Иралндии «Сент-Патрикс» занимает 7 место, набрав 31 очко.

    Последние матчи: «Сент-Патрикс» начал новый еврокубковый сезон со второй стадии квалификации Лиги конференций. Ирландский коллектив переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (3:1 — дома, 2:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Сент-Патрикс» провёл одну товарищескую игру, переиграв клуб «Баллимина» (1:0).

    «Сабах»

    Турнирная таблица: «Сабах» — бронзовый призёр чемпионата Азербайджана, в минувшем сезоне команда набрала 58 очков, пропустив вперёд «Зирю» и «Карабах».

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    • Стартовал новый сезон в азербайджанском первенстве, «Сабах» сыграл вничью с клубом «Шамахы» (2:2).

    Последние матчи: В Лиге конференций «Сабах» стартовал со второго отборочного раунда. Клуб из Азербайджана переиграл «Маккаби» Хайфа (4:6 — дома, 3:0 — в гостях).

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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Сабах» провёл три товарищеские игры, выиграв у клуба «Рух» (2:1) и сыграв вничью с «Кривбассом» (2:2) и командой «Чукарички» (0:0).

    Статистика для ставок

    • «Сент-Патрикс» одержала три победы в пяти матчах

    • «Сабах» одержал две победы в пяти матчах

    • «Сент-Патрикс» и «Сабах» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.35, а победа «Сент-Патрикса» — в 3.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: «Сабах» может повторить успех противостояния с «Маккаби», тем более соперник в третьем раунде будет классом ниже.

    Ставка: Фора «Сабаха» (-1) с коэффициентом 3.10.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Сент-Патрикс» — «Сабах»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Сабах» уничтожит соперника?
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