В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Славия Прага» — «Юнион Сент-Жиллуа»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Славия» хорошо стартовала в новом сезоне в чемпионате Чехии. В трех турах набрано 7 очков. Команда ни разу не проиграла.

На данный момент у «Славии» в национальном первенстве 2 победы и одна ничья. Радует результативность клуба. Удалось забить пять голов и ни одного не пропустить.

Прогнозы и ставки на футбол

«Юнион Сент-Жиллуа» также удачно стартовал в национальном чемпионате. Команда в двух встречах ни разу не проиграла, набрав 4 очка. Футболисты готовятся к игре в ЛЧ в хорошем настроении.

В предстоящей встрече букмекеры выделяют фаворитом «Славию». Клуб находится в хорошей форме и еще ни разу не проигрывал.

Ставка: Победа «Славии» за 1.86.

«Слован» — АПОЭЛ

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Слован» стартовал в еврокубках с первого квалификационного раунда. Сначала команда прошла «Стругу». Были одержаны победы со счетом 4:2 и 2:1.

Затем «Слован» справился с «Целе». Первый поединок закончился вничью 1:1. Но в ответном матче словацкая команда разгромила соперника со счетом 5:0.

В предстоящем матче АПОЭЛ идет андердогом. У «Слована» есть возможность добиться успеха на своем поле. Братиславский клуб выиграл три последних матча.

Команды до этого уже встречались в 2011 году в квалификации ЛЧ. «Слован» на Кипре сыграл вничью 0:0, а затем в родных стенах проиграл АПОЭЛу со счетом 0:2.

Ставка: Обе забьют за 1.85.

«Ягеллония» — «Будё/Глимт» Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Ягеллония» находится в отличной форме. Клуб набрал 9 очков в трех встречах. На данный момент «Ягеллония» лидирует в таблице чемпионата Польши.

В последних шести матчах у «Ягеллонии» такое же количество побед. Стоит отметить сильную линию атаки. В шести поединках «Ягеллония» смогла забить 17 голов.

«Будё/Глимт» лидирует в чемпионате Норвегии. Клуб набрал 40 очков в 18 матчах. У «Будё/Глимт» 12 побед, 4 ничьи и два поражения. Разница мячей составила 41-16.

«Будё/Глимт» стартовал в квалификации ЛЧ со второго раунда. До этого удалось пройти клуб РФШ. Команда дважды победила со счетом 4:0 и 3:1. Букмекеры не видят фаворита в первой встрече, которая состоится в Польше. Шансы на победу примерно равны.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.73.

Общий коэффициент — 5.95.