ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Юрий Ковтун«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане Якоб Ингебригтсен и его преследователи6 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 09:16
    • Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале
    Все новости спорта

    Шаповалов проиграет на старте «Мастерса» в Монреале?

    Шаповалов — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Денис Шаповалов Прогнозы на Брэндон Накасима Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Шаповалов — Накашима
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шаповалов

    Денис на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне и заодно вляпался в очень неприятную историю.

    Шаповалова дисквалифицировали с матча 1/4 финала против Бена Шелтона (при счете 6:7, 6:6) за словесный выпад в сторону зрителя на трибуне, который постоянно провоцировал его, но этот момент супервайзер почему-то не стал учитывать.

    К счастью, через пару дней ATP частично удовлетворила апелляцию канадского теннисиста — ему сохранили призовые и очки.

    В итоге Шаповалов поднялся в рейтинге на 104-е место. С учетом того, что он показал в столице США, логично предположить, что в ближайшее время Денис наконец-то вернется в топ-100.

    Прогнозы на теннис

    Перед нервной встречей с Шелтоном бывшая десятая ракетка мира выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Адриана Маннарино и Миомира Кецмановича.

    Накашима

    Брэндон тем временем попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора американец выиграл у британца Билли Харриса (6:4, 7:6).

    В конце июля Накашима неудачно выступил на турнире в Атланте — проиграл в первом круге Маккензи Макдональду (2:6, 4:6).

    В Вашингтоне 50-я ракетка мира начал с разгромной победы над австралийцем Кристофером О`Коннеллом (6:2, 6:2), но уже в следующем раунде проиграл Бену Шелтону в матче с двумя тай-брейками.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Накашима не смог пройти первый круг только на одном из шести предыдущих турниров ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Шаповалова, и на победу Накашимы можно поставить за 1.91.

    Прогноз: в прошлом году Денис с трудом выиграл у Брэндона на старте Ролан Гаррос в пятисетовом матче. Скорее всего, канадец и американец проведут еще одну напряженную встречу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Пол — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эмбер — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пакш — Морнар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Славия Прага — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Копенгаген — Баник Острава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Хеккен — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Попырин — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Санкт-Галлен — Шленск Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • Прогноз на матч Слован Братислава — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шаповалов — Накашима: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов проиграет на старте «Мастерса» в Монреале?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры