Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне и заодно вляпался в очень неприятную историю.

Шаповалова дисквалифицировали с матча 1/4 финала против Бена Шелтона (при счете 6:7, 6:6) за словесный выпад в сторону зрителя на трибуне, который постоянно провоцировал его, но этот момент супервайзер почему-то не стал учитывать.

К счастью, через пару дней ATP частично удовлетворила апелляцию канадского теннисиста — ему сохранили призовые и очки.

В итоге Шаповалов поднялся в рейтинге на 104-е место. С учетом того, что он показал в столице США, логично предположить, что в ближайшее время Денис наконец-то вернется в топ-100.

Прогнозы на теннис

Перед нервной встречей с Шелтоном бывшая десятая ракетка мира выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Адриана Маннарино и Миомира Кецмановича.

Накашима

Брэндон тем временем попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора американец выиграл у британца Билли Харриса (6:4, 7:6).

В конце июля Накашима неудачно выступил на турнире в Атланте — проиграл в первом круге Маккензи Макдональду (2:6, 4:6).

В Вашингтоне 50-я ракетка мира начал с разгромной победы над австралийцем Кристофером О`Коннеллом (6:2, 6:2), но уже в следующем раунде проиграл Бену Шелтону в матче с двумя тай-брейками.

Накашима не смог пройти первый круг только на одном из шести предыдущих турниров ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Шаповалова, и на победу Накашимы можно поставить за 1.91.

Прогноз: в прошлом году Денис с трудом выиграл у Брэндона на старте Ролан Гаррос в пятисетовом матче. Скорее всего, канадец и американец проведут еще одну напряженную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.