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    «Пушкаш Академия» увезёт победу из Армении?

    Арарат-Армения — Пушкаш Академи: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.92. 08.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи»
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    «Пушкаш Академия»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Арарат-Армения

  • Ереван
    •  Арарат-Армения 18:00 Академия Пушкаша

    Академия Пушкаша

  • Фельчут
    •

    «Арарат-Армения»

    Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках первого тура «Арарат-Армения» одержал гостевую победу над командой «Ван» (2:0).

    Последние матчи: «Арарат-Армения» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии команда добилась виктории над молдавским клубом «Зимбру» (3:1 — дома и 3:0 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арарат-Армения» выдаёт победную серию из четырёх матчей, выиграв дважды у «Зимбру» в Лиге конференций, а также добившись победы над клубами «Алашкерт» и «Ван».

    «Пушкаш Академия»

    Турнирная таблица: «Пушкаш Академия» одержал вторую победу подряд в сезоне и набрал 6 очков. В стартовых матчах венгерского чемпионата участник Лиги конференций добился побед в матчах против «Залаэгерсег» (2:1) и «Уйпешт» (2:1).

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: В Лиге конференций «Пушкаш Академия» должен был стартовать со второго квалификационного раунда. Соперником венгерского клуба должен был стать украинский коллектив «Днепр-1». Однако противостояния не было, так как команда из Украины снялась с еврокубка, а «Пушкаш Академия» получила прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Выиграшная серия «Пушкаш Академия» составляет четыре матча.

    Статистика для ставок

    • «Пушкаш Академия» и «Арарат-Армения» выдают победную серию из четырёх матчей

    • «Пушкаш Академия» не проигрывает на протяжении 10 матчей: 7 побед и 3 ничьи

    • «Пушкаш Академия» и «Арарат-Армения» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пушкаш Академия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.30, а победа «Арарат-Армении» — в 3.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.92.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

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    «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Пушкаш Академия» увезёт победу из Армении?
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