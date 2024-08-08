В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках первого тура «Арарат-Армения» одержал гостевую победу над командой «Ван» (2:0).

Последние матчи: «Арарат-Армения» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии команда добилась виктории над молдавским клубом «Зимбру» (3:1 — дома и 3:0 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Арарат-Армения» выдаёт победную серию из четырёх матчей, выиграв дважды у «Зимбру» в Лиге конференций, а также добившись победы над клубами «Алашкерт» и «Ван».

«Пушкаш Академия»

Турнирная таблица: «Пушкаш Академия» одержал вторую победу подряд в сезоне и набрал 6 очков. В стартовых матчах венгерского чемпионата участник Лиги конференций добился побед в матчах против «Залаэгерсег» (2:1) и «Уйпешт» (2:1).

Последние матчи: В Лиге конференций «Пушкаш Академия» должен был стартовать со второго квалификационного раунда. Соперником венгерского клуба должен был стать украинский коллектив «Днепр-1». Однако противостояния не было, так как команда из Украины снялась с еврокубка, а «Пушкаш Академия» получила прямую путёвку в 3-й отборочный раунд Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Выиграшная серия «Пушкаш Академия» составляет четыре матча.

Статистика для ставок

«Пушкаш Академия» и «Арарат-Армения» выдают победную серию из четырёх матчей

«Пушкаш Академия» не проигрывает на протяжении 10 матчей: 7 побед и 3 ничьи

«Пушкаш Академия» и «Арарат-Армения» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пушкаш Академия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.30, а победа «Арарат-Армении» — в 3.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.08 и 1.72 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.92.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.