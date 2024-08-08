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    Увезет ли «Бранн» победу из Шотландии?

    «Сент-Миррен» — «Бранн». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Миррен» — «Бранн»
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    Мадс Санде («Бранн»)
    «Сент-Миррен» на своем поле примет «Бранн» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Миррен» — «Бранн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Ст. Миррен

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ст. Миррен 21:45 Бранн

    Бранн

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сент-Миррен»

    Турнирное положение: «Сент-Миррен» смог выйти в квалификацию Лиги конференций благодаря пятому месту в шотландской Премьер-лиге.

    Во втором раунде квалификации турнира команда обыграла по сумме двух матчей исландский «Валур»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она разгромила его дома — 3:0.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландского первенства клуб на своем поле оставил не у дел «Хиберниан» (3:0) на своем поле.

    Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Сент-Миррен» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

    Такая форма заставляет коллектив поверить, что он способен одержать победу, тем более что эту игру он проводит на своем поле.

    Четыре гола команды в Лиге конференций текущего сезона забивали разные игроки.

    «Бранн»

    Турнирное положение: «Бранн» благодаря второму месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.

    В данном круге турнира команда прошла нидерландский «Гоу Эхед Иглз»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она обыграла его дома — 2:1.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства на чужом поле обыграл «Стремсгодсет» (3:2).

    Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций, а также национальное первенство Норвегии, где они идут на второй строчке.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Бранн» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

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    Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Сент-Миррена» забивали больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Сент-Миррен» не проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Бранн» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.50, победа «Сент-Миррена» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их пяти последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в их семи последних матчах было именно так.

    Ставка: «Сент-Миррен» не проиграет за 1.86

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    «Сент-Миррен» — «Бранн»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Бранн» победу из Шотландии?
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