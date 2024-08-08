Ст. Миррен
Бранн
«Сент-Миррен»
Турнирное положение: «Сент-Миррен» смог выйти в квалификацию Лиги конференций благодаря пятому месту в шотландской Премьер-лиге.
Во втором раунде квалификации турнира команда обыграла по сумме двух матчей исландский «Валур»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она разгромила его дома — 3:0.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландского первенства клуб на своем поле оставил не у дел «Хиберниан» (3:0) на своем поле.
Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Сент-Миррен» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.
Такая форма заставляет коллектив поверить, что он способен одержать победу, тем более что эту игру он проводит на своем поле.
Четыре гола команды в Лиге конференций текущего сезона забивали разные игроки.
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн» благодаря второму месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла нидерландский «Гоу Эхед Иглз»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она обыграла его дома — 2:1.
Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства на чужом поле обыграл «Стремсгодсет» (3:2).
Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций, а также национальное первенство Норвегии, где они идут на второй строчке.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Бранн» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.
Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Сент-Миррена» забивали больше 2,5 голов
- в семи последних матчах «Сент-Миррен» не проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Бранн» сыграл вничью.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.50, победа «Сент-Миррена» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их пяти последних домашних поединках.
Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в их семи последних матчах было именно так.
Ставка: «Сент-Миррен» не проиграет за 1.86