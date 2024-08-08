«Сент-Миррен» на своем поле примет «Бранн» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 8 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Миррен» — «Бранн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Миррен»

Турнирное положение: «Сент-Миррен» смог выйти в квалификацию Лиги конференций благодаря пятому месту в шотландской Премьер-лиге.

Во втором раунде квалификации турнира команда обыграла по сумме двух матчей исландский «Валур»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она разгромила его дома — 3:0.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура шотландского первенства клуб на своем поле оставил не у дел «Хиберниан» (3:0) на своем поле.

Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций и национальное первенство новой кампании.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних играх в разных турнирах «Сент-Миррен» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

Такая форма заставляет коллектив поверить, что он способен одержать победу, тем более что эту игру он проводит на своем поле.

Четыре гола команды в Лиге конференций текущего сезона забивали разные игроки.

«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн» благодаря второму месту в чемпионате Норвегии вышел в Лигу конференций, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла нидерландский «Гоу Эхед Иглз»: после выездной ничьей со счетом 0:0 она обыграла его дома — 2:1.

Последние матчи: в своей предыдущей игре клуб в 18-м туре норвежского первенства на чужом поле обыграл «Стремсгодсет» (3:2).

Этот успех оформил мини-серию побед хозяев в два поединка, которые пришлись на Лигу конференций, а также национальное первенство Норвегии, где они идут на второй строчке.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Бранн» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Два гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сент-Миррена» забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Сент-Миррен» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Бранн» сыграл вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.50, победа «Сент-Миррена» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было в их пяти последних домашних поединках.

Вместе с тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь в их семи последних матчах было именно так.

Ставка: «Сент-Миррен» не проиграет за 1.86