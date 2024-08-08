Панджшер
Равшан
«Ордабасы»
Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Ордабасы» занимает третье место в турнирной таблице, аккумулировав 26 очков. В минувшем туре внутреннего первенства команда из Шымкента сыграла вничью с клубом «Жетысу» (1:1).
Последние матчи: Свою еврокампанию «Ордабасы» начали в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Казахстана проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Затем команда отправилась в Лигу конференций, во втором раунде «Ордабасы» выиграл у команды «Дифферданж» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних 7 матчах «Ордабасы» одержал одну победу, четыре игры сыграл вничью и две встречи проиграл.
«Пюник»
Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках 1-го тура внутреннего первенства «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).
Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и две игры проиграл.
Статистика для ставок
- «Пюник» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций
- В этом году соперники играли в товарищеском матче
- В феврале 2024 «Пюник» выиграл у команды «Ордабасы» (4:2) в рамкх плей-офф Лиги конференций
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.58, а победа «Пюника» — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.72 соответственно.
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Прогноз: «Пюник» уже имеет опыт победы над чемпионом Казахстана. Не сключаем нового успехаот клуба из Еревана.
Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 3.28
Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.