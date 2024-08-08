В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Ордабасы» — «Пюник». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Пюник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Ордабасы» занимает третье место в турнирной таблице, аккумулировав 26 очков. В минувшем туре внутреннего первенства команда из Шымкента сыграла вничью с клубом «Жетысу» (1:1).

Последние матчи: Свою еврокампанию «Ордабасы» начали в Лиге чемпионов, в первом отборочном раунде чемпион Казахстана проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Затем команда отправилась в Лигу конференций, во втором раунде «Ордабасы» выиграл у команды «Дифферданж» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних 7 матчах «Ордабасы» одержал одну победу, четыре игры сыграл вничью и две встречи проиграл.

«Пюник»

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Армении, в рамках 1-го тура внутреннего первенства «Пюник» сыграл вничью с «Урарту» (0:0).

Последние матчи: «Пюник» неудачно сыграл в первом раунде Лиги чемпионов. Чемпион Армении уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» оказался сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пюник» одержал одну победу, две встречи завершил вничью и две игры проиграл.

Статистика для ставок

«Пюник» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

В этом году соперники играли в товарищеском матче

В феврале 2024 «Пюник» выиграл у команды «Ордабасы» (4:2) в рамкх плей-офф Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.58, а победа «Пюника» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.09 и 1.72 соответственно.

Прогноз: «Пюник» уже имеет опыт победы над чемпионом Казахстана. Не сключаем нового успехаот клуба из Еревана.

Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 3.28

Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.09.