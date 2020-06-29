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    В казахстанском клубе у 25 футболистов выявлен коронавирус

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    Главный тренер казахстанского «Кайсара» Стойчо Младенов заявил, что в клубе выявлены случаи заражения коронавирусом у 25 футболистов.

    «Кайсар»
    «Кайсар»

    «10 игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус. Если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек.

    Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

    Будем ли играть 1 июля? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждем решения», — приводит слова Младенова sports.kz.

    «Кайсар» после двух матчей в чемпионате Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице с шестью очками. 1 июля «Кайсар» должен был сыграть с «Таразом» в 3-м туре казахстанской Премьер-лиги. 0

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