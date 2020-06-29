В казахстанском клубе у 25 футболистов выявлен коронавирус

Главный тренер казахстанскогозаявил, что в клубе выявлены случаи заражения коронавирусом у 25 футболистов.

«10 игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус. Если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек.

Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

Будем ли играть 1 июля? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждем решения», — приводит слова Младенова sports.kz.

«Кайсар» после двух матчей в чемпионате Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице с шестью очками. 1 июля «Кайсар» должен был сыграть с «Таразом» в 3-м туре казахстанской Премьер-лиги. 0